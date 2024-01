Rosalie van Breemen appelle à la retenue entre ses enfants Anouchka et Alain-Fabien Delon

Elle était restée discrète depuis la passe d’armes entre ses deux enfants, Anouchka et Alain-Fabien Delon. Pourtant, le 9 janvier, via son compte Instagram, Rosalie van Breemen a appelé les siens à la retenue. Dans une story Instagram, montrant un coucher de soleil au bord de la mer, elle a partagé le message laconique suivant : «Now is all we have...» (en français, «le présent est tout ce que nous avons»), comme le relève Le Point .

Avant de publier, le même jour, une seconde publication avec une pierre en forme de cœur. » LIRE AUSSI - Anthony, Anouchka et Alain-Fabien : en images, qui sont les enfants d'Alain Delon ? Que pense Rosalie van Breemen de la crise qui divise sa famille ? Joue-t-elle la médiatrice entre ses deux enfants qui se déchirent ? Et quel rôle campe-t-elle auprès de son ex-compagnon, Alain Delon, dont elle est restée proche ? Nul ne le sait, pour le moment. On en sait en revanche un peu plus sur celle que Libération présentait en 2019 comme une «experte en ex





