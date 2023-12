Rompre la routine pour préserver le couple et la famille

« Nous avons établi que pour rompre la routine, il fallait que nous nous échappions du foyer familial. Après le travail, nous nous retrouvions en extérieur pour nos ébats, ce qui redoublait l’excitation. »« Nous avons établi que pour rompre la routine, il fallait que nous nous échappions du foyer familial. Après le travail, nous nous retrouvions en extérieur pour nos ébats, ce qui redoublait l’excitation. ». À la trentaine, nous avons décidé de fonder une famille et avons eu trois enfants.

À partir de là, notre vie sexuelle est entrée dans une routine difficile à rompre.. Pour que notre couple survive, nous avons dû avoir des discussions sincères, où tout a été mis sur la table. Tant dans le domaine de la libido que celui de la vie professionnelle ou de la vie de couple, nous étions en train de nous enfermer dans un schéma Au terme de cette réflexion à deux, nous avons établi que pour pouvoir se sentir bien, nous devions réussir à ménager notre liberté individuelle, notre vie de couple et notre vie de famill





Enseignement supérieur : les « thésards » veulent rompre leur isolementCe vendredi 17 novembre, la ministre de l’enseignement supérieur Sylvie Retailleau doit annoncer plusieurs mesures en faveur du doctorat, lors d’un colloque de l’Association nationale de la recherche et de la technologie. Il y a urgence, selon les doctorants qui s’estiment peu soutenus dans leur aventure intellectuelle.

Delphine Batho accuse Jean-Luc Mélenchon d’«antisémitisme de plus en plus assumé»La députée et ancienne ministre a appelé les écologistes à rompre clairement et définitivement avec le leader de La France insoumise.

Israël réagit vivement aux critiques du président français sur GazaIsraël a vivement réagi aux critiques du président français à la BBC, appelant l’État hébreu à ne plus tuer des civils à Gaza. La France est la première à rompre l’unanimisme occidental autour d’Israël depuis le 7 octobre, ce qui explique la virulence de la réaction.

Investissement en place de parking : un complément de revenus intéressantDécouvrez les avantages de l'investissement en place de parking pour obtenir un complément de revenus sans recourir à un crédit immobilier. Les baux civils facilitent la gestion locative et il n'y a pas d'encadrement des loyers ni de préavis au moment de rompre le bail. Cependant, tous les emplacements ne se valent pas en termes de prix.

Les désaccords sur le pétrole persistent malgré les discours à la COP28Après des discours de dirigeants mondiaux à la COP28, le succès d'un grand accord pour rompre la paralysie climatique semble loin d'être acquis. Les engagements existants sur le climat ne sont pas en ligne avec l'accord de Paris.

