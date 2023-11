Roman culte des années 80

Publié pour la première fois en France, le roman de l’auteur américain est un instantané du New York underground des années 80, culte et électrique.le héros vomit à la sortie d’un bar. Un dégueulis d’anthologie, immonde, incontestable, décrit avec bien trop de détails et de sensualité – il y met les doigts, fouille, analyse, compare.

On aimerait que ça s’arrête, passer à autre chose – mais on ne peut s’empêcher de continuer, comme un accident de voiture au détour d’un virage, carnage obscène dont on ne pourrait détourner le regard. Ce vomi, ce sera la distinction honorifique du lecteur, celui qui graverasur la surface de sa conscience et fera aussi qu’il ne voudra le relire trop tôt, trop légèrement – parce que le premier roman d’Arthur Nersesian, qui en a publié une dizaine depuis, est un livre qu’on relira, fatalement. Certains, à l’occasion de sa sortie inespérée cette année en France aux éditions La Croisée, iront même l’acheter pour la deuxième ou troisième foi





🏆 19. libe » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Sébastien Grosjean, nouveau coach d'Arthur Fils : « Ça vient d'Arthur qui m'a appelé »Sébastien Grosjean, l'ancien capitaine de Coupe Davis désormais nouveau coach d'Arthur Fils avec Sergi Bruguera, explique la genèse de cette nouvelle association.

La source: lequipe - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

Tennis : Sébastien Grosjean quitte le capitanat de l’équipe de France pour entraîner Arthur FilsCapitaine de l’équipe de France depuis 2019, Sébastien Grosjean devient l’entraîneur de l’espoir français Arthur Fils

La source: sudouest - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

Tennis: Grosjean quitte l’équipe de France de Coupe Davis pour entraîner Arthur FilsSébastien Grosjean est le nouvel entraîneur du jeune espoir français Arthur Fils (38e mondial) et a renoncé de fait à son poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, a annoncé lundi soir la Fédération française de tennis (FFT).

La source: Mediapart - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

FFT : Nouveau coach d’Arthur Fils, Sébastien Grosjean quitte l’équipe de France de Coupe DavisLa promesse du tennis français s’entoure d’un tandem Sébastien Grosjean – Sergi Bruguera pour viser les sommets de la hiérarchie mondiale

La source: 20Minutes - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

France 3 et France Bleu vont disparaître à la rentrée 2024 : elles s'appelleront 'Ici'Les marques France 3 et France Bleu vont prochainement disparaître. La télévision publique régionale et les radios publiques locales seront réunies sous un nom unique : 'Ici'. Il est déjà utilisé pour les rendez-vous d'information.

La source: ladepeche31 - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »

France 3 et France Bleu vont bientôt disparaître du paysage audiovisuel françaisRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital

La source: MagazineCapital - 🏆 19. / 64,68 Lire la suite »