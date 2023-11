Rolex Paris Masters : 'Il faut que l’enceinte actuelle de Paris Bercy soit modifiée, parce qu’elle ne pourra jamais accueillir autant de matches' assure Marion Bartoli

Incidents OM-OL : "Le foot n'est pas un cas désespéré mais il devrait s'inspirer du rugby" lance Oudéa-CasteraOM - OL reporté : "Inadmissible, ça n’a pas sa place dans le football et la société", la colère d’un Longoria déroutéRolex Paris Masters : "Il faut que l’enceinte actuelle de Paris Bercy soit modifiée, parce qu’elle ne pourra jamais accueillir autant de matches" assure Marion...

Incidents OM-OL : "Le foot n'est pas un cas désespéré mais il devrait s'inspirer du rugby" lance Oudéa-CasteraOM - OL reporté : "Inadmissible, ça n’a pas sa place dans le football et la société", la colère d’un Longoria déroutéRolex Paris Masters : "Il faut que l’enceinte actuelle de Paris Bercy soit modifiée, parce qu’elle ne pourra jamais accueillir autant de matches" assure Marion BartoliCyclisme : "Mon nom a été sali", la mise au point de Jérôme Pineau sur la fin de l’équipe B&B Hôtels

Bartoli à la folieInvité de "Bartoli Time", Vincent Collet évoque les débuts en NBA de Victor Wembanyama – 29/10 La Une de Bartoli Time : Dan Carter, ancien capitaine historique des All Blacks, était l'invité de "Bartoli Time" ! – 29/10 Bartoli à la folie (bis) : Gaël Monfils remporte le tournoi de Stockholm et retrouve le Top 100, avec Eric Salliot – 22/10 Bartoli à la folie : Arthur Fils, qui réalise une très bonne fin de saison malgré sa défaite en finale à Anvers, invité de "Bartoli Time" – 22/10 La Une de Bartoli Time : Moto GP - Vainqueur du premier Grand Prix de sa carrière, Johann Zarco est l'invité de "Bartoli Time" ! – 22/10 La Une de Bartoli Time : Moto GP - Vainqueur du premier Grand Prix de sa carrière, Johann Zarco est l'invité de "Bartoli Time" ! (version longue) – 22/10 Lire la suite ⮕

Le Rolex Paris Masters débute cette semaine à BercyLe dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters, commence cette semaine à l'Accor Arena. Malgré l'absence de certains joueurs, le tournoi promet d'être spectaculaire avec la présence des numéros 1 et 2 mondiaux. Novak Djokovic, déjà six fois vainqueur du tournoi, est déterminé à gagner et à tourner la page de la finale de l'an passé. Les fans de tennis espèrent une nouvelle finale entre Djokovic et Carlos Alcaraz, ou peut-être une surprise de la part des joueurs français. Lire la suite ⮕

Quand se déroule le Rolex Paris Masters ?Neuvième et dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se dispute du lundi 29 octobre au dimanche 5 novembre à l’Accor Arena de Bercy (12e). Qui sont les favoris ? Qui succèdera à Holger Rune au Rolex Paris Masters ? Le Danois avait réalisé une semaine parfaite en 2022 en battant notamment Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Felix Auger-Aliassime. Si Rune essaiera sans doute de reproduire la même performance, le Serbe et l’Espagnol seront grands favoris tout comme le Russe Daniil Medvedev. Côté tricolore, on suivra Gaël Monfils, Arthur Fils et Ugo Humbert. Combien touche le vainqueur ? Pour 2023, le prize money est en augmentation de 6,72%, passant à 5.779.335 d’euros. Dans le détail, 169.610 euros se destinent à la phase de qualification, 4.333.270 euros à l’épreuve du simple messieurs et 1.072.850 est réservé aux doubles. Quel est le palmarès depuis 2010 ? 2022 : H. Rune 2021 : N. Djokovic 2020 : D. Medvedev 2019 : N. Djokovic 2018 : K. Khachanov 2017 : J. Sock 2016 : A. Murray 2015 : N. Djokovic 2014 : N. Djokovic 2013 : N. Djokovic 2012 : D. Ferrer 2011 : R. Federer 2010 : R. Soderling Sur quelle chaîne TV le regarder ? Le Paris Rolex Masters 2023 sera diffusée sur Eurosport. Les demi-finales et la finale seront retransmises en co-diffusion avec le groupe Canal. Lire la suite ⮕

Le Rolex Paris Masters risque de beaucoup changerL'ATP va opérer une refonte du calendrier pour 2025, ce qui pourrait avoir un impact sur le Rolex Paris Masters. La FFT cherche des solutions pour sécuriser et pérenniser le tournoi. Lire la suite ⮕

Pourquoi peut-on être optimiste pour les Français au Rolex Paris MastersSi aucun Français ne fait partie des têtes de série du Rolex Paris Masters qui s'ouvre ce lundi, le niveau du tennis national bénéficie d'une effervescence qui pousse à l'optimisme. Lire la suite ⮕

Un seul Français se qualifie pour le tableau principal du Rolex Paris MastersGrégoire Barrère est le seul joueur français à se qualifier pour le deuxième tour des qualifications du Rolex Paris Masters. Les six autres joueurs français ont été éliminés lors de la première journée, malgré des matches accrochés. Lire la suite ⮕