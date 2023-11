Rolex Paris Masters / 'En sortant du court, j’ai fait un malaise' : Ugo Humbert, au bout de lui-même

Seul Français qualifié pour le 2e tour du Rolex Paris Masters, Ugo Humbert a livré un match plein de courage et de caractère face à Alexander Zverev, ce mercredi. Finalement vaincu après presque 3h30 de jeu (6-4, 6-7, 7-6), le Messin, transcendé par les encouragements du public pendant toute la partie, a ensuite révélé à la presse qu’il avait fait un malaise à sa sortie du court.

"Je suis sorti du court, j'avais le souffle complètement coupé, les yeux qui commençaient à se fermer,Le médecin est arrivé. Après, j'ai pris un coca, j'ai dû m'allonger pendant 10 minutes."a ajouté Humbert.

Tout est redescendu d'un coup. J'étais aussi un peu dans un état de transe pendant le match. Je me suis beaucoup donné, j'ai vécu le truc à fond, je pense que c'est normal."Le gaucher d’1,91 m faisait référence à la chaude ambiance qui l’a accompagné tout au long de son éprouvant combat.

Ce qui me rend le plus triste, c'est de n'avoir pas pu donner la victoire à tous ceux qui m'ont soutenu D’ailleurs, le Mosellan n’a pas hésité à haranguer la foule quand il ressentait le besoin d’être poussé et a volontiers reconnu que cette atmosphère, digne de la Coupe Davis des plus belles heures, avait été pour lui un précieux atout.J'ai aussi joué là-dessus. Franchement, c'est une des meilleures ambiances que j'ai vécues. Et donc, c'était fantastique.

