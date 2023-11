Rolex Paris Masters: en 'état de transe', Humbert raconte son malaise après sa défaite contre Zverev

" "J’ai pris un coca et j’ai dû m’allonger pendant 10 minutes", a poursuivi Ugo Humbert. "Ça m’arrive de temps en temps, tout est redescendu d’un coup, j’étais dans une espèce d’état un peu de transe pendant le match. Je me suis beaucoup donné, j’ai vécu le truc à fond donc je pense que c’est normal." Avec cette défaite, le tennis français signe un bilan historiquement bas.

LEQUIPE: Ugo Humbert premier Français qualifié pour le deuxième tour du Rolex Paris MastersAprès six défaites depuis lundi, le tennis français a obtenu sa première victoire au Rolex Paris Masters grâce à Ugo Humbert, vainqueur de Marcos Giron (6-4, 6-3). Au deuxième tour, le Messin défiera Alexander Zverev, 9e mondial.

Ugo Humbert (26e joueur mondial), dernier Français encore en lice au Masters 1000 de Paris-Bercy, a été éliminé au deuxième tour par l'Allemand Alexander Zverev (9e) 6-4, 6-7 (7/3), 7-6 (7-5) après un match fou et 3 h 29 minutes de jeu.

