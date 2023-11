Rolex Paris Masters 2023 - La journée des favoris : Ben Shelton déjà dehors

L'outsider américain quitte donc déjà Paris. Retrouvez-ci-dessous tous les résultats marquants des favoris et des outsiders ce lundi. Pour suivre le tournoi, rendez-vous sur Eurosport.Ben Shelton grandit vite mais l'expérience ne vient pas comme ça. Ce lundi, en ouverture du Rolex Paris Masters, le jeune Américain a vécu une défaite frustrante en trois sets face à Alejandro Davidovich Fokina très solide (7-6, 5-7, 6-3).

Pourtant, le demi-finaliste surprise de l'US Open a fait preuve de sacrées ressources à l'heure de se remettre de ce premier set perdu au tie-break. Breaké dans la seconde manche, il a su renverser la vapeur en étant offensif pour s'adjuger la seconde manche.Mais Davidovick Fokina n'est plus le perdreau de l'année. Il a su jouer de sa puissance et de ses effets pour dérégler un Shelton branché sur courant alternatif.

Quand se déroule le Rolex Paris Masters ?Neuvième et dernier Masters 1000 de la saison, le Rolex Paris Masters se dispute du lundi 29 octobre au dimanche 5 novembre à l’Accor Arena de Bercy (12e). Qui sont les favoris ? Qui succèdera à Holger Rune au Rolex Paris Masters ? Le Danois avait réalisé une semaine parfaite en 2022 en battant notamment Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Felix Auger-Aliassime. Si Rune essaiera sans doute de reproduire la même performance, le Serbe et l’Espagnol seront grands favoris tout comme le Russe Daniil Medvedev. Côté tricolore, on suivra Gaël Monfils, Arthur Fils et Ugo Humbert. Combien touche le vainqueur ? Pour 2023, le prize money est en augmentation de 6,72%, passant à 5.779.335 d’euros. Dans le détail, 169.610 euros se destinent à la phase de qualification, 4.333.270 euros à l’épreuve du simple messieurs et 1.072.850 est réservé aux doubles. Quel est le palmarès depuis 2010 ? 2022 : H. Rune 2021 : N. Djokovic 2020 : D. Medvedev 2019 : N. Djokovic 2018 : K. Khachanov 2017 : J. Sock 2016 : A. Murray 2015 : N. Djokovic 2014 : N. Djokovic 2013 : N. Djokovic 2012 : D. Ferrer 2011 : R. Federer 2010 : R. Soderling Sur quelle chaîne TV le regarder ? Le Paris Rolex Masters 2023 sera diffusée sur Eurosport. Les demi-finales et la finale seront retransmises en co-diffusion avec le groupe Canal. Lire la suite ⮕

