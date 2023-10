Rodez : des retrouvailles attendues à fort enjeu sportif

es fans toulousains qui débarquent en masse à Liverpool pour la Coupe d’Europe et, au même moment, des Bordelais impatients d’en découdre avec Rodez depuis le bas du classement de Ligue 2 : qui aurait pu imaginer ce tableau il y a deux ans ? Évidemment personne, mais les trajectoires de ces deux clubs se sont croisées très vite, selon la montée en puissance de l’un et l’effondrement sportif de l’autre, et c’est ainsi que le plus gros événement...

Si l’attention portée à ce match est aussi forte (environ 25 000 spectateurs devraient être présents), si elle dépasse les seuls cercles bordelais et ruthénois, c’est évidemment parce que la dernière confrontation entre les deux équipes, au même endroit, le 2 juin, est tristement entrée dans les mémoires.

L’ambiance sera moins brûlante qu’au printemps, mais le virage Sud devrait tonner fort et réserver un accueil particulier à Rodez et son piston droit. Les Ultramarines ont prévenu qu’ils seraient « accueillis comme il se doit » dans une « atmosphère hostile » mais « dans le cadre de la légalité », comme la promesse de bordées de sifflets et d’une banderole cinglante. headtopics.com

La nouvelle dynamique espérée avec l’arrivée d’Albert Riera sur le banc de touche, à Angers (2-0) samedi dernier, n’est pas allée au-delà d’un système hybride intéressant et d’une intensité supérieure à la perte du ballon. Bordeaux est encore trop faible dans les deux surfaces et ne dégage pas non plus une maîtrise et une conviction folles dans le jeu.

C’est seulement en domptant une équipe à quatre victoires en six matchs, avec la meilleure attaque du championnat (20 buts) et une défense à trois, que les Girondins pourront arrêter de ressasser le passé. Et enfin avancer.Marc, le supporter des Girondins qui avait pénétré sur la pelouse pour aller pousser des joueurs de Rodez le 2 juin dernier, n’a pas remis les pieds au Matmut Atlantique depuis les faits. headtopics.com

Les Ultramarines 'très déterminés à faire ressentir de la honte à Rodez'Samedi, à 15 heures, le Rodez Aveyron football se déplace à Bordeaux, près de cinq mois après l’agression de Lucas Buades sur la pelouse du Matmut Atlantique par un cadre des Ultramarines. Depuis, le club et le joueur sont violemment pris pour cible sur les réseaux sociaux. Lire la suite ⮕

Astérix est dans les bacs, les libraires de Montpellier sont dans les starting-blocks'L'iris blanc', dernier épisode du héros gaulois, est disponible et en bonne place chez Sauramps comme à la Fnac... Lire la suite ⮕

Istres : des activités pour renforcer les liens entre les parents et les enfantsPour cette première édition de la semaine de la parentalité, les trois centres sociaux de la ville ont travaillé main dans la main pour proposer de nombreuses activités. Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕

Actions, obligations : les gagnants et les perdants de la pause sur les taux de la BCERetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

JO de Paris 2024 : les étudiants remplaceront les athlètes au village olympique après les épreuvesPlus de 1 000 logements étudiants vont être créés à partir du village des JO de 2024. Les étudiants qui verront leur logement réquisitionné seront dédommagés par une prime et deux places pour les jeux. Lire la suite ⮕