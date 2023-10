Rochefort : un forcené retranché à son domicile interpellé par la police

Dix-neuf policiers ont été mobilisés pour intervenir jeudi 26 octobre au domicile d’un homme de 32 ans dans le centre-ville

Interpellation agitée pour le commissariat de Rochefort durant la journée du jeudi 26 octobre. Il était 11 h 25 quand les policiers... Interpellation agitée pour le commissariat de Rochefort durant la journée du jeudi 26 octobre. Il était 11 h 25 quand les policiers ont été requis, rue Lesson dans le centre-ville. Un homme de 32 ans s’était retranché à son domicile en menaçant les médecins du Smur qui voulaient prendre en charge ce patient souffrant d’antécédents psychiatriques et semble-t-il en rupture de traitement.

Si l’antenne régionale du Raid a été prévenue et a donné des conseils, l’unité n’est pas intervenue directement car l’individu n’était pas porteur d’une arme à feu et ne retenait personne sous contrainte. headtopics.com

