Robot tondeuse connecté pour simplifier la tonte du gazon

Ce robot tondeuse connecté a été pensé pour simplifier la corvée de la tonte du gazon. Il est doté de multiples capteurs et d’une intelligence artificielle qui lui permettent de cartographier le jardin et de vadrouiller en toute autonomie sans aucun problème. Il est capable d’éviter les obstacles et peut fonctionner sous la pluie. Sa couverture maximum est de 500 m². Profitez d’un bon plan, ce robot tondeuse connecté est à 635,64 euros au lieu de 849 euros sur Amazon.

En plus de vous faire gagner du temps et de l’énergie, ce robot promet de prendre soin de votre gazon en prenant en compte divers paramètres, tels que l’ensoleillement et l’apport en eau. De plus, il mémorise les données afin d’améliorer le cycle de tonte au quotidien. Ce robot a déjà séduit de nombreux clients Amazon puisqu’il a obtenu la note moyenne de 4 étoiles sur 5 parmi plus de 7000 avis.Ce robot tondeuse connecté va vous changer la vi

MagazineCapital / 🏆 2. in FR

