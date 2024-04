Robert Pattinson et Suki Waterhouse accueillent leur premier enfant

Depuis quelques semaines, Robert Pattinson et Suki Waterhouse sont plus heureux que jamais. La raison ? Ils ont donné naissance à leur premier enfant. C'est le 5 avril 2024, que la jeune mère de famille a annoncé la belle nouvelle."Bienvenue dans ce monde mon ange", avait-elle écrit sur Instagram en légende d'une photo sur laquelle elle avait pris la pose avec son bébé.

Suki Waterhouse a montré la réalité du post-partum Si cette annonce a une nouvelle fait le buzz, quelques jours plus tôt, la chanteuse avait encore fait parler d'elle en révélant son corps post-partum. En effet, elle avait partagé un cliché sur lequel on pouvait voir qu'elle avait encore un petit ventre et portait une culotte haute privilégiée par les jeunes mamans.

Robert Pattinson Suki Waterhouse Enfant Naissance Instagram Festival De Coachella

