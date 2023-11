Robert Ménard : «Jean-Luc Mélenchon c’est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen, c’est la même folie»

Robert Ménard accuse le chef des Insoumis d'être porteur «d'un discours qui est mortifère» et «qui divise profondément cette société». Le maire de Béziers estime que les élus de gauche qui expriment aujourd'hui des différends avec Jean-Luc Mélenchon devraient tout simplement prendre leurs distances. «Ils n'ont qu'a dire 'nous on ne parle pas, on ne fait plus d'alliance'.

Robert Ménard : «Jean-Luc Mélenchon, c'est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen»Robert Ménard, Maire de Béziers, répond aux questions de Sonia Mabrouk. Il revient notamment sur le jeu de miroir inversé entre La France Insoumise et le Rassemblement National.

Antisémitisme : «Jean-Luc Mélenchon est le miroir inversé de Jean-Marie Le Pen», juge Robert Ménard

Jean-Luc Lemoine face à Jean-Baptiste Marteau : «L'homme parfait»Chaque jour, Jean-Luc Lemoine vous offre une session de rattrapage de tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans les médias.

«Aujourd'hui il y a un antisémitisme qui est porté par le wokisme», affirme Robert MénardRobert Ménard, Maire de Béziers, répond aux questions de Sonia Mabrouk au sujet de l'antisémitisme en France.

L'éphéméride du 2 novembre : joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann !Bonjour ! Aujourd'hui nous fêtons les défunts. Voici tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer la journée…

Dieudonné annonce son retour à Toulouse : Jean-Luc Moudenc interdit son spectacleLe maire de Toulouse va signer un arrêté d'interdiction pour le spectacle de l'humoriste à Toulouse. Le polémiste a annoncé sa venue pour le 12 novembre.

