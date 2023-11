Robert Kiyosaki met en garde contre un krach imminent des marchés

Investing.com - Dans un tweet publié dimanche, le célèbre auteur du best-seller de finances personnelles Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, a de nouveau mis en garde contre un krach imminent des marchés, et a partagé ses idées d’investissements pour y faire face.

Kiyosaki a en effet rappelé que les experts financiers prônent depuis très longtemps une répartition de portefeuille à 60% en obligation et à 40% en actions, la fameuse règle du 60/40.Bitcoin , et à 25% en immobilier et actions pétrolières” a ainsi conseillé Kiyosaki, estimant que “cela pourrait vous permettre de survivre au plus grand crash de l’histoire du monde”...

Rappelons que Robert Kiyosaki n’est pas le seul à alerter à propos d’un krach généralisé potentiellement imminent. headtopics.com

Il avait comme à son habitude basé son raisonnement sur le fait que les Etats-Unis et ses consommateurs sont noyés sous les dettes, ce qui n'est plus viable maintenant que les taux ont nettement remonté, un avis partagé par de nombreux autres économistes.

