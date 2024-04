Robert Kiyosaki commente les prévisions pessimistes de Henry Dent

Robert Kiyosaki, célèbre auteur de Rich Dad Poor Dad, a commenté les prévisions pessimistes de l'économiste Henry Dent. Dent prédit un crash des actifs et estime que les Baby Boomers seront les plus touchés. Kiyosaki affirme qu'il profitera de cette situation pour investir davantage dans l'immobilier et les métaux précieux. Il considère que l'or et l'argent sont la monnaie de Dieu, le Bitcoin est la monnaie du peuple et le dollar est une fausse monnaie.

