Robert Guédiguian filme la réaction citoyenne après la tragédie de la rue d’Aubagne

C’est notre 'Ken Loach français' : pour Robert Guédiguian, la caméra a toujours été une autre façon de vivre son engagement politique, en portant à l’écran, les sans-grade, ceux qu’il appelle, en référence à Victor Hugo, les 'pauvres gens', ouvriers, salariés, petits patrons, déclassés, chômeurs. Pour Et la fête continue, le cinéaste marseillais a posé ses caméras rue d’Aubagne, là où le 5 novembre 2018 deux immeubles vétustes se sont écroulés causant la mort de huit personnes.

Si le film démarre par des images d’archives du journal télévisé sur le drame, il est assez éloigné au final d’un docu-fiction. Davantage qu’aux faits, Robert Guédiguian s’intéresse à la réaction citoyenne et politique que le drame a provoquée : 'Je pense que sans les mobilisations populaires après la tragédie de la rue d’Aubagne, la gauche n’aurait pas emporté la mairie', affirme-t-i

:

ACTUFR: Le corps calciné d'un homme retrouvé dans le foyer d'une cheminée dans l'OiseLa macabre découverte a été réalisée par les pompiers de Noailles, ce dimanche 12 novembre en début de soirée. Un corps calciné a été retrouvé dans une habitation de Berthecourt.

La source: actufr | Lire la suite »

LACROİX: « Et la fête continue ! », l’avenir réenchanté de Robert GuédiguianLe cinéaste est de retour à Marseille avec un conte politique et poétique enchanteur qui fait de l’effondrement des deux immeubles de la rue d’Aubagne le point de départ d’un manifeste contre la résignation, incarné par une femme, Rosa, qui n’entend renoncer à aucun de ses rêves.

La source: LaCroix | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Mort du petit Fayed à Nîmes : une série d’interpellationsUne vaste opération a été lancée ce lundi dans le cadre de l’enquête sur la mort par balle du petit Fayed, âgé de 10 ans, survenue le 21 août dernier dans le quartier de Pissevin, à Nîmes. L’affaire porte aussi sur un autre décès par balles d’un jeune homme de 19 ans, dans la nuit du 23 au 24 août, dans le même quartier. La police judiciaire, appuyée par le Raid et la brigade de recherches et d’intervention (BRI), a procédé à cinq ou six interpellations à Nîmes, Rodilhan, Marseille et plus largement dans les Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’instruction d’un juge de la juridiction interrégionale spécialisée. Depuis plusieurs mois, et notamment depuis la venue à Nîmes du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, les juges de la Jirs de Marseille et le parquet du tribunal judiciaire sont mobilisés pour tenter d’identifier les suspects impliqués dans ces fusillades

La source: Midilibre | Lire la suite »

LİLLE_ACTU: Seine-et-Marne : une nouvelle plateforme de logistique aménagée à Brie-Comte-Robert fin 2024Le promoteur-investisseur, Telamon, vient d'acquérir un terrain à Brie-Comte-Robert. L'objectif est d'y construire un hangar géant de 23 000 m² dédié à la logistique.

La source: Lille_actu | Lire la suite »

MARİECLAİRE_FR: Ce test permet de repérer facilement une personnalité sadique dans son entourageLes personnalités sadiques “réagissent avec un plaisir sadique combiné à une faible préoccupation empathique pour la souffrance d'autrui”, expliquent les chercheur.euses dans l'étude.

La source: marieclaire_fr | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Fairfair Group de Béziers veut inclure un critère environnemental dans la sélection d’un artisan dépanneurFairfair Group, la start-up biterroise spécialisée dans le dépannage d’urgence et les travaux de réparation, évalue désormais l’empreinte carbone de ses prestations. Son ambition : inclure un critère environnemental dans la sélection d’un artisan dépanneur.

La source: Midilibre | Lire la suite »