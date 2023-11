Rixe mortelle à Crépol : des suspects en cours d'identification

Des suspects sont 'en cours d'identification' après la rixe au cours de laquelle Thomas, un adolescent de 16 ans, a été mortellement blessé samedi soir, devant la salle des fêtes de Crépol (Drôme), a indiqué lundi le parquet de Valence dans un communiqué à l'AFP. 50 témoins déjà entendus par les gendarmes. 'Les enquêteurs procèdent très vite, laissant espérer une évolution opérationnelle rapide', précise Laurent de Caigny, le procureur de Valence, dans ce communiqué.

Une cinquantaine de témoins ont été déjà entendus par les gendarmes, autant doivent encore l'être, des analyses des connexions aux relais téléphoniques et des images des systèmes de vidéosurveillance sont en cours pour recueillir des éléments concordants sur les suspects possibles, selon la même source. Au regard des avancées de l'enquête, il est 'faux d'affirmer que le groupe hostile serait composé d'individus tous originaires de la même ville et du même quartier', souligne le procureur, alors que de nombreux messages ciblant 'la racaille des cités' circulent sur les comptes de l'ultradroit





