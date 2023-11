Risques de pénurie de matériaux : 'Nous n’avons pas assez d’entreprises minières en France et en Europe'

Marianne : Quel est le pays le plus puissant dans le secteur des métaux aujourd’hui ?Louis-Marie Malbec : La Chine. Les mines situées sur son sol extraient environ 15 % du lithium mondial, et ses entreprises en exploitent aussi à l’étranger : une part majeure de la production mondiale de lithium est réalisée en Australie… par des sociétés chinoises. Mais ce qui rend le pays incontournable, c’est son activité de transformation.

Notre écosystème industriel est moins bien doté : nous n’avons pas assez d’entreprises minières en France et en Europe, alors qu’il existe des géants américains dans la production de cuivre, d’argent, de lithium… La Chine compte également des poids lourds des métaux, soutenus financièrement par Pékin. Il nous faudra nous aussi faire émerger un géant européen.

Gaspard Koenig : «Il faut nous sauver nous-mêmes»Gaspard Koenig, philosophe et écrivain, publie Humus, un roman qui a pour héros un lombric et deux étudiants en agronomie dont les idéaux sont mis à rude épreuve. L’occasion pour lui de nous livrer ce plaidoyer pour une écologie joyeuse. Lire la suite ⮕

'Les Mots nous manquent': un album qui raconte le quotidien des familles syriennes en FranceThibault Mouginot, travailleur social, raconte les histoires et anecdotes vécues par les familles syriennes réfugiées en France dans l'album 'Les Mots nous manquent'. L'objectif est de comprendre les difficultés et les incompréhensions liées à l'absence d'une langue commune. Lire la suite ⮕

«Les Mots nous manquent» : un album qui raconte les histoires des familles syriennes en FranceThibault Mouginot, travailleur social, raconte les difficultés et les incompréhensions vécues par les familles syriennes réfugiées en France à travers l'album «Les Mots nous manquent». Un témoignage poignant sur le quotidien de ces familles. Lire la suite ⮕

4 habitudes à changer pour améliorer son estime de soiL’estime de soi ne s'améliore pas du jour au lendemain. Cela nécessite un travail intérieur, beaucoup d'efforts et de dévouement dans les moments où nous nous sentons le moins bien dans notre peau. Et si tout ce dont nous avions besoin, c'était d'une nouvelle approche pour tenter d'y parvenir ? Ou s'il suffisait de se concentrer sur l'élimination des vieilles habitudes au lieu d'en acquérir de nouvelles ? Nous avons souvent tendance à opter pour des solutions telles que la méditation ou le sport, mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est de changer nos habitudes et les schémas qui nous nuisent et nous font perdre confiance en nous. Il existe 4 habitudes en particulier dont vous devez vous débarrasser si vous voulez améliorer votre estime de soi. Lire la suite ⮕

Elena Faliez, élue Miss Île-de-France 2023, se prépare pour Miss FranceAprès avoir été élue Miss Paris en juin, Elena Faliez réalise son rêve de jeune femme en étant sacrée Miss Île-de-France 2023. Elle se prépare maintenant pour le concours Miss France le 16 décembre 2023. Lire la suite ⮕

Championnat de France de l'Araucana-club de France à LimogesLors de l'exposition internationale avicole de Limoges, l'élevage Araucana de L'YMN remporte deux titres au championnat de France de l'Araucana-club de France. Lire la suite ⮕