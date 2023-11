Risque d'une crise financière en Europe selon la BCE

Le risque d'une crise financière en Europe est toujours là, selon la Banque centrale européenne. Sa présidente, Christine Lagarde, aussi à la tête du Comité européen du risque systémique (CERS) a notamment prévenu ce jeudi, que si : « jusqu'à présent, le système financier européen a évité le pire scénario dans lequel de graves risques systémiques se matérialiseraient en même temps (...

) Les décideurs politiques doivent rester proactifs et attentifs aux risques liés à la stabilité financière au fur et à mesure qu'ils surviennent. » Lire aussiBCE : « Personne ne peut dire où se situera l'inflation dans trois mois » (Christopher Dembik, Saxo Bank) Et pour cause, le tissu économique européen est fragilisé en cette fin 2023 suite à deux années marquées par l'inflation et la hausse des taux directeur

