Risque d'éruption volcanique en Islande

Le tour complet de l'actualité en compagnie d'Hélène Zelany et de la rédaction d'Europe 1. Au programme : information, interviews, analyses et décryptage. Les services météorologiques islandais sont sur le qui-vive depuis plusieurs jours en raison d'une remontée de magma détectée dans le sud du pays qui pourrait déboucher sur une éruption volcanique. S'il est impossible de déterminer avec précision quand et où elle adviendrait, plusieurs scénarios sont sur la table.

L'Islande retient son souffle. Ce petit pays insulaire du nord de l'Europe, régulièrement soumis aux risques sismiques et volcaniques, pourrait à nouveau subir les conséquences des soubresauts de la Terre. L'Office météorologique islandais a, en effet, observé un phénomène d'accumulation de magma, à environ 5km en dessous de la surface de la Terre, avant de constater la remontée de ce dernier le long d'une fracture verticale, longue de 15km. dans le sud de l'Islande, où des milliers de tremblements de terre ont été répertoriés en fin de semaine dernière

