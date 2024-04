Risque d'approvisionnement en semi-conducteurs suite au séisme à Taïwan

Taïwan produit 60% des semi-conducteurs dans le monde et 90% des puces pour l'intelligence artificielle. Y a-t-il un risque d'approvisionnement et de pénurie suite au séisme ? Va-t-il y avoir des chaînes de production à l'arrêt faute de composants ?"Le Pass Rail pas opérationnel" en 2024 faute d'accord de trois présidents de Région, annonce le ministre des TransportsLENGLET-CO - La crise démographique se précise dans les grands pays industrialisés...

En Corée du sud les entreprises subventionnent les naissances.LES ? DE LA CONSO - Pourquoi nous devrons tôt ou tard changer notre façon d'acheter les produits d'hygiène et d'entretienÉDITO - Piocher dans la caisse de l'Agirc-Arrco, "c'est scandaleux", assène François Lenglet Pour financer la promesse d'améliorer les petites retraites, l'État convoite les profits des deux meilleurs gestionnaires de l'argent public, l'Agirc-Arrco et les Assedi

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RTLFrance / 🏆 82. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Séisme à Taïwan: le risque de tsunami est « largement passé »Le risque de tsunami après le puissant séisme survenu mercredi près de Taïwan est « largement passé », a annoncé le Centre d’alertes au tsunami du Pacifique, un observatoire régional basé à Hawaï (Etats-Unis).

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Un puissant séisme frappe Taïwan, le risque de tsunami écartéUn séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s’est produit mercredi près de Taïwan, le plus puissant à frapper l’île depuis 25 ans, déclenchant dans la région des alertes au tsunami avant que le risque ne soit finalement écarté.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Un puissant séisme frappe Taïwan, le risque de tsunami écartéUn séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit mercredi près de Taïwan, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans, déclenchant dans la régi...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »

Un puissant séisme frappe Taïwan, le risque de tsunami écartéUn séisme sous-marin de magnitude supérieure à 7 s'est produit mercredi près de Taïwan, le plus puissant à frapper l'île depuis 25 ans, déclenchant dans la région des alertes au tsunami avant que le risque ne soit finalement écarté.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : deux morts après une attaque de plus de 90 missiles et 60 drones explosifs russesPour le moment, le ministère de l’Intérieur ukrainien déplore deux morts et au moins huit blessés à Khmelnytsky, six blessés à Zaporijjia et trois portés disparus sur le site des attaques.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Centre spatial de Kourou : les cinq dates clés d’un site qui fête ses 60 ansEmmanuel Macron termine mardi 26 mars son déplacement en Guyane par une visite du centre spatial de Kourou, un site qui fête cette année ses 60 ans. Retour en cinq dates sur l’histoire des installations dont la création a été décidée en 1964.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »