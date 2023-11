Rignac. À chacun sa rue, à chacun son numéro

Mais toutes les adresses vont changer de numéros car c’est le système métrique qui va être appliqué à toutes les habitations. Ainsi le numéro 25 sera situé à 25 mètres du point de départ de la rue, le numéro 999 se situera à pratiquement 1 kilomètre… C’est ce que les responsables locaux ont expliqué lors de la réunion de samedi matin à l’espace André-Jarlan.

