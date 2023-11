Richard Bohringer, 81 ans, de retour sur scène après un cancer

Discret ces dernières années en raison d'un cancer du système nerveux, Richard Bohringer, 81 ans, fait actuellement son retour sur scène avec Quinze rounds, un spectacle d'inspiration autobiographique mis en scène par sa fille Romane Bohringer au Théâtre de l’Atelier à Paris.

Je reviens de très loin, oui. Et c'est avec un très grand bonheur que je retrouve la scène." Il est heureux de revoir le public: "Régulièrement, j’ai participé à quelque chose, un film, un spectacle, qui leur (le public) a plu. Le public et moi, on s’appelle mutuellement. Moi, je les appelle, et ils me répondent. Je ne me suis pas trompé sur eux, et ils ne se sont pas trompés sur moi.

