Rhône: le maire de Saint-Priest veut changer le visage de sa zone commerciale, jugée 'moche'

Les zones commerciales sont légion en France. Leur nombre est compris entre 1500 et 1800 et leur apport économique n'est pas négligeable, tant en termes de chiffre d'affaires que d'emploi. Mais, bien souvent, elles sont pointées du doigt, notamment sur les réseaux sociaux, pour le manque d'esthétisme. À Saint-Priest (Rhône), la zone commerciale de la route de Grenoble (ou RD306) ne s'inscrit pas en faux vis-à-vis de ce constat.

Mixer commerces, logements et bureaux, reconstruire en hauteur sans artificialiser, bâtir des panneaux solaires, des usines ou des centres logisitiques: c'est en somme l'idée défendue par le gouvernement. Une mue qui s'inscrit dans le cadre de la loi industrie verte. Gilles Gascon souhaite faire candidater sa commune à ce plan d'envergure nationale. "On a beaucoup trop de commerces disparates.

Saint-Priest: une zone commerciale jugée 'moche' bientôt transformée?VIDÉO - Depuis plusieurs années, les élus de la ville et de la métropole de Lyon réfléchissent à la transformation de cette zone commerciale. Le maire a candidaté pour faire partie du plan lancé par le gouvernement. Les habitants sont de leur côté plus nuancés. Lire la suite ⮕

Le parc Walibi Rhône-Alpes affiche complet pour HalloweenLe parc Walibi Rhône-Alpes situé à 1 heure de Lyon et de Grenoble est complet pendant les deux jours du week-end d'Halloween. Seules les personnes ayant un billet daté et réservé ou les abonnés annuels pourront entrer dans le parc. Une réservation obligatoire est mise en place pour gérer les flux et éviter les déçus. Lire la suite ⮕

Vents violents à Lyon : alerte jaune dans le RhôneDes vents violents balayent la ville et la métropole de Lyon ce dimanche. Des rafales de vent à plus de 100 km/h ont été relevées, provoquant des chutes d'arbres et des blessés. Les grands parcs de Lyon sont fermés en raison des risques. Lire la suite ⮕

Tempête Ciarán : à quelle météo s'attendre à Lyon et dans le Rhône ?Une violente tempête pourrait s'abattre sur la France dans la nuit de mercredi 1er à jeudi 2 novembre 2023. Voici les prévisions météorologiques à Lyon et dans le Rhône. Lire la suite ⮕

Randonnée d’Octobre Rose à Saint-Sylvestre-sur-LotPlus de 70 marcheurs ont participé à la randonnée d’Octobre Rose à Saint-Sylvestre-sur-Lot, encadrée par l’association Rando Marches. Le maire et quelques élus étaient présents. Les randonneurs ont parcouru 5 km, rencontrant des pêcheurs et traversant la bibliothèque municipale. Un tirage de tombola a eu lieu à l'arrivée. Rendez-vous l'année prochaine à Penne-d’Agenais. Lire la suite ⮕

Exposition itinérante à Saint-Cirq-MadelonLe village de Saint-Cirq-Madelon accueille l'exposition itinérante du projet culturel 'De l'eau d'ici à l'eau de là'. L'exposition sera présente jusqu'à la fin du mois de novembre à la médiathèque intercommunale de Gourdon. Lire la suite ⮕