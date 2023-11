Rhône : la région déroule son plan lycées

La région va investir 65 millions d'euros dans la transformation des bureaux en salles de cours sur une emprise située au centre-ville, à proximité d'installations sportives et de lignes de bus existantes, ainsi que de la salle de spectacles Le Radiant qui va pouvoir disposer d'un nouveau parking.

A noter que la collectivité régionale, qui dépasse ici le montant moyen d'investissement pour un lycée, s'évite la construction d'une cuisine pour son restaurant scolaire, puisque la commune de Caluire vient de lancer la construction d'une cuisine centrale qui fonctionnera en circuit court avec une ferme urbaine.La livraison de cet établissement conçu pour accueillir 800 à 1.000 élèves est prévue en 2029.

« Avec ce nouveau lycée, nous allons faire de l'écologie concrète, pas celle des normes et des règles, mais celle qui s'incarne dans de vrais projets. Nous allons rénover les bâtiments existants qui étaient des passoires thermiques pour faire un lycée modèle en matière d'environnement », assure Laurent Wauquiez, président LR de la région.

Ce plan Marshall prévoit la livraison de 8 lycées sur la période 2022-2030, dont quatre dans la métropole : le lycée Docteur Charles-Mérieux à Lyon-Gerland en 2021 ; le déménagement de Pierre Brossolette à Villeurbanne, « alors que le projet était bloqué par un sujet de pollution des sols », précise Mickaël Paccaud ; puis le lycée Colonel Arnaud Beltrame à Meyzieu en 2022.

