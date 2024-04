Révélations sur la situation de Luis Campos au PSG

Avant la demi-finale de Coupe de France contre Rennes et surtout à huit jours du quart de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone, Jérôme Rothen s’est livré ce mardi à quelques révélations, une de ses "infos JR25", sur la situation de Luis Campos, conseiller sportif du PSG. Ou plus précisément sur comment Antero Henrique tente de lui savonner la planche... "C’est une petite bombe, une info", a lancé le consultant dans son émission Rothen s’enflamme ce mardi sur RMC.

"Comme par hasard, Kylian Mbappé a annoncé son départ et il y a des petits articles ou des petites fuites à droite et à gauche qui sortent pour couper la tête de Luis Campos." "Antero Henrique fait tout pour couper la tête de Luis Campos" Mais pour Jérôme Rothen, cette situation est la résultante des actions d’un seul homme: Antero Henrique, directeur sportif du PSG entre 2017 et 2019, et toujours dans l’orbite du club parisien via son poste de directeur sportif de la Ligue du Qatar

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RMCsport / 🏆 63. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PSG: 'Une belle trouvaille', Luis Enrique remercie Luis Campos d’avoir déniché BeraldoLuis Enrique a salué le travail réalisé par Luis Campos durant le mercato hivernal, mercredi soir, après la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe de France. L’entraîneur du club parisien apprécie particulièrement le recrutement du défenseur brésilien Lucas Beraldo, qui monte en...

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

PSG : le gros message de soutien de Luis Enrique à Luis CamposAlors que l'avenir de Luis Campos est toujours un sujet épineux au PSG, Luis Enrique n'a pas caché son soutien pour le dirigeant portugais.

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

PSG : l'énorme coup de colère de Luis Campos contre l'arbitre !Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, n'a pas du tout apprécié l'expulsion de Lucas Beraldo juste avant la pause face à l'OM, et l'a fait savoir à l'arbitre !

La source: OnzeMondial - 🏆 42. / 59 Lire la suite »

Luis Campos, un avenir en pointillé au PSGLuis Campos, le conseiller football du PSG, sous contrat jusqu'en 2025, pourrait ne pas résister au départ de Kylian Mbappé l'été prochain.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

OM-PSG: Luis Fernandez comprend et encourage le turnover de Luis EnriqueInvité de Stephen Time sur RMC samedi, à la veille du Classique OM-PSG, Luis Fernandez a expliqué pourquoi, selon lui, la méthode Luis Enrique porte ses fruits depuis le début de la saison du Paris Saint-Germain.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

DIRECT. Ligue 1: les révélations de Jérôme Rothen sur l'avenir de Luis Campos au PSG et sa guerre avec...Après une 27e journée notamment marquée par la victoire du PSG sur la pelouse de l'OM (2-0), la Ligue 1 se poursuit ce week-end avec la 28e journée. Retrouvez toute l'actualité de notre championnat en live sur le site et l'application de RMC Sport.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »