Revalorisation des pensions de retraite en France

Bruno Le Maire avait annoncé pour janvier 2024 une revalorisation des pensions de retraites de base de 5,2%, pour suivre l'inflation. Sauf qu'entre temps, l'inflation a été plus vite que prévu par Bercy. La hausse des retraites, même si ce n'est pas encore officialisée, sera donc être un peu plus élevée que prévue. Impactés par l'inflation, les retraités attendent avec impatience la revalorisation des retraites de base prévue en début d'année 2024.

Fin septembre, Bruno Le Maire avait annoncéCette hausse, annoncée par le ministre, est inscrite au Projet de loi de Finances 2024:"la forte inflation constatée en 2023 conduit à une revalorisation prévisionnelle de 5,2% au 1er janvier 2024". Mais,impose que le calcul de la revalorisation annuelle des pensions de retraite soit indexée sur l'indice des prix hors tabac sur 12 mois (taux d'inflation), publié par l'Insee en novembre. Or, l'Insee a publié le 15 novembre l'inflation sur 12 mois, et il s'élève à 5,3% et non 5,2





