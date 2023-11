Réussite de la conférence des élèves sur le Blob

Si je le coupe en 2, cela fera 2 Blobs. Si 2 Blobs se rencontrent ils fusionnent. C’est un cousin éloigné du champignon, de la classe des mycétozoaires, famille des Physarums et la variété la plus connue s’appelle Ava. Le Blob domestique se nourrit de flocons d’avoine, dans la nature il se nourrit de champignons et de feuilles mortes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NEWSACTUAL1: « Demain Nous Appartient » : Résumé de l’épisode 1549 du vendredi 3 novembre 2023Dans cet épisode de DNA, un piège sème le trouble à l’escape game. Alex est dubitatif face aux propositions loufoques de Tristan. Alain pousse François à prendre une décision.

La source: NewsActual1 | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Vosges : un adolescent de 15 ans porté disparu depuis vendredi retrouvé mortLe corps du jeune garçon a été retrouvé pendu dans un secteur forestier de la commune de Gérardmer lors d’une battue, a annoncé le maire de la ville

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Béarn : le général Lecointre, ex-numéro 1 de l’armée, intronisé vendredi comme Académicien du BéarnLe général, grand chancelier de la Légion d’honneur depuis le début de l’année 2023, intégrera lundi 6 novembre le cercle des Académiciens du Béarn

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

MEDIAPART: Le chef de la diplomatie américaine va se rendre en Israël vendrediLe chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre en Israël vendredi dans le cadre d’une nouvelle tournée au Proche-Orient alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 25e jour, a annoncé mardi soir son porte-parole.

La source: Mediapart | Lire la suite ⮕

INVESTINGFRANCE: Le chef de la diplomatie US se rendra vendredi en IsraëlLe chef de la diplomatie US se rendra vendredi en Israël

La source: InvestingFrance | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Un nouveau poissonnier arrive à Saint-Caradec, mais le marché du vendredi s'arrêteExit (temporairement) le marché du vendredi à Saint-Caradec (Côtes-d'Armor). Mais un nouveau poissonnier viendra désormais chaque mardi matin près de la mairie.

La source: actufr | Lire la suite ⮕