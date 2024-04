Réunion publique sur le Programme d’actions de prévention contre les inondations à Saintes

L’Agglo de Saintes et l’EPTB Charente convient les habitants à une réunion vendredi 5 avril, à Saintes « Saintes Grandes Rives, l’Agglo » en partenariat avec l’Établissement public territorial de bassin (EPTB) Charente, convient les habitants à une réunion publique sur le nouveau Programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI), ce vendredi 5 avril, à 19 heures au Théâtre Geoffroy-Martel, situé au 26, rue Geoffroy-Martel. Saintes.

Le seuil de 4,20 mètres a été atteint ce mardi 2 avril à Saintes. L’eau continue de monter à Angoulême, nourrissant la quatrième crue depuis octobre 2023 « Cette réunion publique a pour objectif de discuter des mesures proactives et des solutions concrètes pour minimiser les risques et les impacts des inondations futures. » Il sera question de « l’aide financière spécialement destinée aux diagnostics et aux travaux nécessaires pour renforcer l’adaptation des habitations et infrastructures locales

