Réunion entre Emmanuel Macron et les chefs de partis pour discuter de l'IVG et d'autres sujets

Pour la deuxième fois, Emmanuel Macron et les chefs de partis se sont réunis ce vendredi 17 novembre à Saint-Denis pour évoquer plusieurs sujets au cœur de l’actualité politique. Et malgré l’absence d’Eric Ciotti (Les Républicains), Olivier Faure (Parti socialiste) et Manuel Bompard (La France insoumise), les participants ont avancé sur plusieurs points.

Notamment le référendum sur l’immigration réclamé par la droite et l’extrême droite, et l’inscription de l’ IVG dans la Constitution , évoqué depuis plusieurs mois. Un texte le 13 décembre pour inscrire l’ IVG dans la Constitution Après de long mois d’incertitude sur la position du président sur la question, un projet de loi inscrivant l’interruption volontaire de grossesse ( IVG ) dans la Constitution sera présenté le 13 décembre en conseil des ministres. Suivra une possible réunion du Parlement en Congrès en mars pour entériner son adoption, ont rapporté plusieurs chefs de parti conviés. Pourquoi l’inscription de l’ IVG dans la Constitution serait un « geste pionnier » Ce texte devrait être examiné au Parlement au premier trimestre 202





Lire la suite: LOBS » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

OUESTFRANCE: L'IVG inscrite dans la Constitution : un projet de loi déposé par Emmanuel MacronEmmanuel Macron a l'intention de déposer un projet de loi constitutionnelle au Conseil d'État pour inscrire l'IVG dans le texte de 1958. Cette inscription compliquerait toute tentative de supprimer ou de porter gravement atteinte à ce droit. Cette décision fait suite à l'annulation il y a un an et demi de l'arrêt garantissant aux États-Unis le droit d'avorter sur tout le territoire.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LATRİBUNE: Emmanuel Macron veut inscrire la liberté des femmes à recourir à l'IVG dans la constitutionEmmanuel Macron a annoncé son intention de graver dans la constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG via un projet de loi constitutionnelle. Le texte sera envoyé au conseil d'Etat cette semaine et présenté en conseil des ministres d'ici la fin de l'année.

La source: LaTribune | Lire la suite »

MİDİLİBRE: Macron annonce un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la ConstitutionEmmanuel Macron a annoncé qu'un projet de loi visant à inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution serait présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année.

La source: Midilibre | Lire la suite »

LATRİBUNE: Macron annonce un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la ConstitutionEmmanuel Macron a annoncé qu'un projet de loi visant à inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution serait présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année. La liberté des femmes de recourir à l'IVG sera irréversible en 2024.

La source: LaTribune | Lire la suite »

INVESTİNGFRANCE: Macron annonce un projet de loi pour inscrire l'IVG dans la ConstitutionEmmanuel Macron a annoncé qu'un projet de loi visant à inscrire l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans la Constitution serait présenté en Conseil des ministres d'ici la fin de l'année.

La source: InvestingFrance | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Macron dépose un projet de loi pour inscrire le droit à l'IVG dans la ConstitutionLe président Macron va déposer un projet de loi constitutionnelle pour inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution, afin de garantir la liberté des femmes d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »