Réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Otan à Bruxelles

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’Otan sont réunis ces mercredi et jeudi au siège de l’Alliance atlantique à Bruxelles. Pour la première fois, ils sont 32 autour de la table, en comptant le ministre suédois, dont le pays est officiellement membre de l’Alliance depuis le 7 mars dernier.

Cette adhésion qui suit celle de la Finlande est d’ailleurs au centre des préoccupations du jour pour l’Otan qui veut désormais se recentrer sur son « cœur de métier », c’est-à-dire le face-à-face avec la Russie qui a marqué l’essentiel de ses 75 ans d’existence.Le secrétaire-général de l'Otan, Jens Stoltenbergv avant une réunion avec tous les ministres des Affaires étrangères des pays membres au siège de l’Alliance atlantique à Bruxelles, le 3 avril 2024.et il y aura ce jeudi 4 avril au matin une cérémonie pour marquer officiellement ce 75ᵉ anniversaire, puis un sommet qui se tiendra, évidemment, à Washington en juille

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



RFI / 🏆 40. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

En bref en Lozère : réunion publique à Fontanilles, assemblée générale des Jeunes agriculteurs, réunion de laRéunion publique à Fontanilles. La concertation citoyenne à Fontanilles, nouveau Quartier prioritaire de la ville, prend fin ce lundi 18 mars. Une réunion publique est organisée avec les services de l’État, à 18 h,...

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : le chef de l’Otan va proposer un fonds d’aide de 100 milliards d’euros à KievLes 32 pays de l’Alliance atlantique doivent aborder ce mercredi la création de ce fonds, à l’occasion d’une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères à Bruxelles

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Haïti : 'Moins les institutions fonctionnent, plus ça fait les affaires' de 'la mafia nationale et internationAlors que le Premier ministre haïtien a démissionné, mardi, l'écrivaine Yanick Lahens dénonce 'une collusion entre une partie de la classe politique' et les gangs.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

« Corrompre » de Cyril Roger-Lacan : de si ténébreuses affairesCyril Roger-Lacan nous plonge dans l’univers feutré de la corruption, dépassé par la brutalité des nouveaux maîtres du monde.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Oudéa-Castéra, un retour aux affaires contrariéPrise dans une tempête pendant près d'un mois en début d'année, le temps de son passage à l’Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra, réaffectée depuis aux Sports, son portefeuille d'origine, s'est remise en selle progressivement, avant que ce retour sans bruit ne soit entaché par l'annonce d'une mise en examen.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Après l’enchaînement de polémiques, le difficile retour aux affaires d’Amélie Oudéa-CastéraSon passage éclair au ministère de l’Éducation nationale, entaché de plusieurs polémiques, ainsi que sa récente mise en examen pèsent lourd sur l’image d’Amélie Oudéa-Castéra, qui tente malgré tout de reprendre du service

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »