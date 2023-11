Rétrospective complète de Sofia Coppola à la Cinémathèque française

Du court-métrage Lick the Star au tout récent Priscilla, la Cinémathèque française n’a rien oublié. Du 6 au 12 décembre 2023, elle consacre à Sofia Coppola une rétrospective complète de son œuvre, près d’un mois avant la sortie dans les salles françaises de son dernier film, le biopic de Priscilla Presley, avec Cailee Spaeny et Jacob Elordi dans la peau de l’un des couples les plus mythiques, mais peut-être aussi l’un des plus toxiques, de l’histoire des États-Unis.

Une rétrospective marquée notamment par la présence de la réalisatrice à deux reprises : lors de l’avant-première de son nouveau long-métrage, ainsi qu’à l’occasion d’une leçon de cinéma inédite, animée par Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque française. La cinéaste de l’expérience féminine L’on dit souvent de Sofia Coppola qu’elle est l’une des premières cinéastes du female gaze, ce concept développé dans la mouvance de l’article de la chercheuse Laura Mulve

:

VOGUEFRANCE: La Cinémathèque consacre une rétrospective à Sofia Coppola (en sa présence)Alors que son nouveau film, Priscilla, devrait arriver sur les écrans français le 3 janvier 2024, la Cinémathèque française consacre à la cinéaste Sofia Coppola une rétrospective complète de son œuvre.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

BFMTV: La Cinémathèque française met la mode à l'honneur à travers une rétrospective inéditeDu 31 août au 22 septembre, la Cinémathèque française organise une rétrospective inédite, explorant les multiples facettes du monde de la mode à travers le cinéma. De ses figures iconiques à ses coulisses, jusqu'à ses parts d'ombre, retour sur 20 films de mode qui ont marqué l'histoire.

La source: BFMTV | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: Une rétrospective consacrée à James Cameron prévue à la cinémathèque française en 2024L'Art de James Cameron décrypte la carrière et le processus créatif du réalisateur américain.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: Que nous réserve le nouveau livre, très personnel, de Sofia Coppola ?Disponible en précommande dès maintenant, Sofia Coppola Archive : 1999-2023 sortira en septembre 2023 en tirage limité.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: Ce qu'il faut savoir de 'Priscilla', le biopic de Sofia Coppola avec Jacob ElordiAprès la prestation bouleversante livrée par Austin Butler, Jacob Elordi se glissera à son tour dans la peau d’Elvis Presley pour Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola adapté des mémoires de la célèbre épouse du King.

La source: VogueFrance | Lire la suite »

VOGUEFRANCE: La bande-annonce de Priscilla, le biopic de Sofia Coppola avec Jacob Elordi et Cailee SpaenyPour Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola adapté des mémoires de l'épouse du King, Jacob Elordi se glissera à son tour dans la peau d’Elvis Presley.

La source: VogueFrance | Lire la suite »