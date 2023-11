Retraites complémentaires : la hausse de 4,9 % est-elle suffisante ?

Ils venaient en aide à une personne qui était victime de malaise : quatre piétons meurent percutés par une voiture dans le Val-d'OiseÀ Beyrouth, Carlos Ghosn et son épouse expulsés de leur luxueux logement de 19 millions de dollars par un jugeSes voisins installent une clôture autour de sa maison : une retraitée de 94 ans ne peut plus recevoir de soins à domicileBlessé par une balle perdue lors d'un discours de François Hollande, un homme bientôt indemnisé à hauteur de 280 000 euros par l'Etat"J'ai l'impression d'être au marché de Madrid" : deux mois après leur ouverture, le succès dingue des Halles de la Cartoucherie, à Toulouse"Le coeur battant de la francophonie"... Tout savoir sur la Cité internationale de la langue française, inaugurée ce lundi à Villers-CotterêtsForte chaleur, crise des systèmes d’assurance, débris spatiaux... Un rapport de l'ONU alerte sur six risques catastrophiques pour la planèteGuerre Israël-Hamas :"Ils lui ont craché dessus comme si elle n'était rien...", la peine du frère de Shani Louk, assassinée par le HamasREPORTAGE. Andorre :"Je dois louer en Espagne parce que je n'ai pas les moyens", manifestation sans précédent pour le logement

LEPOINT: Masque africain : le brocanteur a-t-il grugé les retraités ?Le masque africain Ngil a été vendu 2,4 millions d'euros à l’hôtel des ventes de Montpellier.

