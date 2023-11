Retraites complémentaires Agirc-Arrco : à partir du 1er novembre, le montant des pensions de 13 millions de re

C'est une des principales mesures négociées entre les partenaires sociaux, qui figure dans l'accord qu'ils ont signé le 11 octobre. Syndicats et patronat, gestionnaires de l'organisme de retraite complémentaire Agirc-Arrco, ont ainsi acté une hausse de 4,9% des pensions de plus de 13 millions d'anciens salariés du privé à partir de ce mois de novembre.

Ce qui représente une augmentation de près de 40 euros pour une pension complémentaire mensuelle de 800 euros. Les affiliés à l'Agirc-Arrco peuvent savoir exactement de combien va évoluer la leur dans leur espace personnel, sur le site de l'organisme. La date de paiement de la première pension qui inclura cette revalorisation est fixée ce jeudi 2 novembre.

