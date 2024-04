Retrait de l'armée israélienne du complexe hospitalier Al-Chifa à Gaza

Lundi 1ᵉʳ avril, l’armée israélienne s’est retirée du complexe hospitalier Al-Chifa, dans la ville de Gaza, deux semaines aprèsplus de 200 membres du Hamas et du Djihad islamique ayant été tués et 900 personnes arrêtées, selon Tsahal.

“retournées à l’hôpital Al-Chifa au cours des derniers mois, pensant probablement que l’enceinte de l’hôpital serait à l’abri d’un deuxième raid israélien après qu’Israël avait sécurisé et nettoyé la zone en novembre”

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



courrierinter / 🏆 50. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Guerre Israël-Hamas : Pourquoi l’armée israélienne cible à nouveau l’hôpital al-Chifa, à GazaDans la nuit de dimanche à lundi, des tirs dans l’enceinte et aux abords de l’hôpital d’Al Chifa ont été confirmés.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas: A Gaza, l'hôpital al-Chifa à nouveau ciblé par l'armée israélienneLe 15 novembre dernier, une opération avait déjà eu lieu dans ce grand hôpital de Gaza. Ce lundi, les échanges de tirs et les combats ont repris peu avant l'aube

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Guerre entre Israël et le Hamas : l’armée israélienne attaque l’hôpital al-Chifa à Gaza​​​​​L'armée israélienne a attaqué l'hôpital al-Chifa, ce lundi 18 mars au petit matin.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

L'armée israélienne se retire de l'hôpital al-Chifa à GazaLa bande de Gaza vue depuis le sud d'Israël, le 1er avril 2024.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

L'armée israélienne se retire de l'hôpital al-Chifa à Gaza, laissant destructions et cadavresLes soldats israéliens se sont retirés lundi du complexe hospitalier d'al-Chifa à Gaza après deux semaines d'opérations, laissant derrière eux d'immenses destructions et des cadavres dans ce plus grand hôpital du territoire palestinien assiégé et meurtri par près de six mois de guerre.Alor...

La source: NotreTemps - 🏆 39. / 62 Lire la suite »

L'armée israélienne se retire de l'hôpital al-Chifa à Gaza, laissant destructions et cadavresLes soldats israéliens se sont retirés lundi du complexe hospitalier d'al-Chifa à Gaza après deux semaines d'opérations, laissant derrière eux d'immenses destru...

La source: courrierinter - 🏆 50. / 55 Lire la suite »