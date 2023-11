Retour du Minotaure et de l'Araignée géante à Toulouse

Cinq ans après, les Toulousains se souviennent encore du succès fou rencontré par Astérion le Minotaure et Ariane l'Araignée lors de leurs déambulations dans les rues de la Ville rose. Ces créatures géantes d'acier et de bois avaient rassemblé 900.000 spectateurs du 1er au 4 novembre 2018.

Les machines feront leur grand retour pour trois jours de spectacle gratuit du 25 au 27 octobre 2024, ont annoncé ce mercredi le président de Toulouse Métropole Jean-Luc Moudenc et François Delarozière, à la tête de la compagnie La Machine et par ailleurs créateur du célèbre éléphant de Nantes. Astérion le Minotaure et Ariana l'Araignée seront à nouveau les héros de ce second opus du spectacle Le Gardien du Temple intitulé La Porte des ténèbres qui arpentera le coeur historique et les lieux emblématiques du patrimoine toulousaine (Capitole, Garonne...). L'Orchestre national du Capitole pourrait même apporter son empreinte musical





LaTribune » / 🏆 11. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Un coup de pouce anti-inflation11 000 municipaux de la Ville de Toulouse, agents de Toulouse Métropole et du CCAS (centre communal d’action social) de la Ville rose vont toucher une prime allant de 300 à 800€ en 2024. Les agents de la région Occitanie la percevront, eux , dès décembre 2023. Ils vont bénéficier de la prime pouvoir d’achat exceptionnelle créée par le ministre Stanislas Guérini en juin 2023 et destinée à aider les fonctionnaires de la Fonction publique d’Etat, hospitalière et militaire. Elle sera versée à ces fonctionnaires à compter de ce mois d’octobre. Une prime facultative destinée aux bas revenus Cette prime exceptionnelle, a été étendue aux collectivités territoriales, qui peuvent la verser à leurs agents. Ou pas. Ce côté facultatif, pour les collectivités territoriales, a été critiqué par les organisations syndicales qui ont refusé de donner leur accord. « Mais avec mon collègue Nicolas Refutin, secrétaire général du syndicat FO Toulouse Métropole, nous avons aussitôt écrit une lettre au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole pour lui demander d’attribuer cette prime aux agents de la ville, du CCAS et de la métropole », explique Pascal Maynaud, secrétaire général de FO Ville de Toulouse

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »

La Métropole du Grand Paris et vous : la Métropole trace son avenirVIDÉO - A quoi ressemblera la Métropole du Grand Paris dans vingt ans ? Pour la dessiner, les élus métropolitains ont voté le schéma de cohérence territoriale : 4 années de travail en amont, pour élaborer ce document d'urbanisme qui imagine, aménage et esquisse le Grand Paris de demain. 'La Métropole du...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

La Métropole du Grand Paris et vous : la Métropole trace son avenirVIDÉO - A quoi ressemblera la Métropole du Grand Paris dans vingt ans ? Pour la dessiner, les élus métropolitains ont voté le schéma de cohérence territoriale : 4 années de travail en amont, pour élaborer ce document d'urbanisme qui imagine, aménage et esquisse le Grand Paris de demain. 'La Métropole du...

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Squat devenu un dépotoir : le propriétaire de l'immeuble dans le viseur de Toulouse MétropoleLes déchets s’accumulent devant le squat place de Milan à Toulouse. La Ville a cessé de les ramasser. Elle demande au propriétaire de financer lui-même la récupération de ces tonnes de détritus...

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Toulouse : cette charte de la métropole qui ne passe pas chez les architectesUn mur d'incompréhension se dresserait entre Toulouse Métropole et les architectes à propos de la 'charte de revue de projet' qui permet de modifier un projet avant l'obtention du permis.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Les demandes de HLM explosent : Toulouse Métropole double l’aide au logement social42 000 demandes de logement social insatisfaites dans la métropole, 70% en plus en dix ans, Toulouse Métropole va doubler ses aides au secteur, en proie à la crise de l’immobilier, avec près de 32 M€ investis dès 2024 et jusqu’en 2026.

La source: ladepechedumidi - 🏆 49. / 59 Lire la suite »