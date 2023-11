Retour des «gilets jaunes» en France

Il y a cinq ans jour pour jour, le 17 novembre 2018, des milliers de Français endossaient un «gilet jaune» pour manifester, dans les grandes villes du pays, contre la hausse du prix du carburant. Le mouvement a ensuite rapidement grandi, élargi ses revendications et s’est étendu dans l’Hexagone. Tous les samedis pendant plusieurs semaines, ces manifestants vêtus de fluo ont défilé contre la vie chère.

Au lendemain de l’anniversaire de leurs cinq ans, ce samedi 18 novembre marque le retour des «gilets jaunes» dans les rues et des barbecues sur les ronds-points. Un grand nombre de rassemblements est prévu partout dans le pays. Dès le début, ce mouvement spontané a été mené par plusieurs figures qui portaient haut et fort leurs revendications. Que sont-ils devenus ? Éric Drouet, le gilet jaune aux affaires judiciaires Éric Drouet est à l’origine de la première manifestation des «gilets jaunes» et connu pour avoir galvanisé les manifestants des Champs-Élysée

:

EUROPE1: Les rencontres de Saint-Denis : Éric Ciotti se retireLe président des Républicains, Éric Ciotti, se retire des prochaines rencontres de Saint-Denis avec Emmanuel Macron et les chefs des partis représentés au Parlement, rejoignant ainsi les défections de plusieurs opposants.

La source: Europe1 | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice pour conflits d'intérêtsLe ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, comparaît devant la Cour de Justice pour des soupçons de conflits d'intérêts. L'accusation soutient qu'il aurait dû s'abstenir d'intervenir dans certains dossiers en raison de ses liens passés avec des magistrats.

La source: MarianneleMag | Lire la suite »

ACTUFR: Procès d'Eric Dupond-Moretti : l'heure des réquisitions est pour ce mercrediAprès une semaine de procès, c'est l'heure du réquisitoire au procès inédit du Garde des Sceaux. Il doit débuter en début d'après-midi.

La source: actufr | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Éric Dupond-Moretti devant la Cour de Justice◾️ Ghaleh Marzban explique que la question du conflit d'intérêts n’était pas de son ressort. '[…] Je n’allais pas dire à sa directrice de cabinet que le ministre devait démissionner !' 'Vous avez passé votre temps à demander ma démission', s’emporte EDM.

La source: MarianneleMag | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Réquisitoire au procès d'Éric Dupond-Moretti pour conflit d'intérêtsAprès une semaine de procès, le réquisitoire au procès inédit d’Éric Dupond-Moretti, premier ministre de la Justice à être jugé dans l’exercice de ses fonctions, pour des soupçons de conflit d’intérêts, doit débuter en début d’après-midi. Le garde des Sceaux est accusé d’avoir usé de ses fonctions pour régler des comptes avec des magistrats qu’il avait critiqués quand il était avocat.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LESECHOS: Eric Ciotti refuse de participer à la prochaine rencontre de Saint-DenisLe président des Républicains, Eric Ciotti, annonce son refus de participer à la prochaine rencontre de Saint-Denis organisée par Emmanuel Macron. Cette rencontre est déjà boudée par LFI et le PS. Ciotti justifie sa décision par l'absence du président de la République à la manifestation contre l'antisémitisme.

La source: LesEchos | Lire la suite »