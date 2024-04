Retour de la téléréalité culte sur TF1

La Voix de « Secret Story » s’est invitée dans le métro parisien pour teaser le retour de l’émission de téléréalité, continue celui qui a pris la relève de Benjamin Castaldi, en 2015. Et ça devrait se voir dans les secrets des habitants de la maison. Même si certains ont été « mécanisés » par la production, celle-ci explique qu’ils seront positifs, amusants ou complètement hors normes. Adieu donc les secrets parfois bidon qui ont fait le charme de l’émission ? Dans la saison 4, un candidat disait, par exemple, être un vampire., le nouveau Secret Story se veut être un « safe place » pour les spectateurs et les candidats eux-mêmes. Les casteurs disent avoir fait la chasse aux professionnels de la téléréalité, ceux qui viennent pour percer sur Instagram etles accusations de harcèlement moral et d’exploitation», nous assure-t-il. TF1 veut miser sur les intrigues, la « gamification du format » et moins d’oisiveté

