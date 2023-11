Retour de l'armée malienne à Kidal

Le retour des militaires dans la grande ville du Nord, ce mardi, représente une victoire symbolique éclatante pour le colonel-président Assimi Goïta. L’affront est lavé. L’armée malienne est de retour à Kidal, après plus d’une décennie d’absence. Certes, une grande partie de la population de la ville du Nord a fui, par peur des combats ou des exactions.

Certes, le flou régnait encore mardi soir sur les positions respectives des militaires maliens et des combattants de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) – depuis vendredi, le réseau téléphonique a été coupé par les rebelles. Certes, la future défense de Kidal s’annonce compliquée pour l’armée malienne, à 1 500 kilomètres de Bamako, dans un environnement largement hostile. Il n’empêche. La junte au pouvoir à Bamako vient de remporter une victoire incontestable.était une obsession du quintet de colonels qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta à l’été 2020. Ladu Mali étaient des mantras répétés à longueur de discours par les membres du gouvernemen

:

LE_FİGARO: Sabotage des gazoducs Nord Stream : le rôle clé d'un officier ukrainien, selon des médiasSelon le Washington Post, l'opération de sabotage aurait été conçue en maintenant Volodymyr Zelensky dans l'ignorance. Le gouvernement ukrainien n’a pas réagi pour le moment.

BFMTV: Un temps assez humide ce lundi, avec des pluies soutenues sur le Nord-EstPour ce lundi 13 novembre 2023, Météo-France prévoit une journée marquée par la pluie qui devrait tomber sur de nombreuses régions.

LACROİX: Nord Stream : un officier ukrainien désigné comme l’auteur du sabotage des gazoducsL’officier ukrainien Roman Tchervinski aurait dirigé l’équipe qui a fait exploser, en septembre 2022, les deux gazoducs, Nord Stream 1 et 2, en mer Baltique, selon une enquête conjointe du Spiegel et du Washington Post. L’intéressé dément et dénonce une « propagande russe ».

MADEMARSEİLLE: Un nouveau centre de santé pour améliorer l’accès aux soins dans les quartiers NordUn nouveau centre de santé a ouvert en octobre dans la cité des Flamants (14e) à Marseille pour lutter contre les inégalités

LESECHOS: Le Hezbollah s'approche dangereusement à la frontière nord d'IsraëlYoav Gallant, le ministre israélien de la Défense a prévenu dimanche que « ce que nous faisons à Gaza, nous pouvons aussi le faireYoav Gallant n'a pas précisé quelle était la limite que la milice chiite pro iranienne ne devait en aucun cas transgresser. Seule certitude ; la tension ne cesse de monter, au point que dimanche le nombre d'alertes dans le nord d'Israël proche du Liban a été pour la première fois depuis le début de la guerre, le 7 octobre, supérieur à ceux enregistrés dans le sud près de la bande de Gaza.Le Hezbollah tire des roquettes, des missiles antichars, des drones suicides. Plusieurs dizaines de milliers d'habitants de localités israéliennes proches de la frontière ont été évacués par précaution. Du côté libanais, des civils ont commencé à quitter les zones jugées dangereuses en se réfugiant vers le nord, tandis que l'armée israélienne larguait des tracts pour accélérer cet exode. Au début de la guerre, les affrontements se limitaient à des escarmouches

LATRİBUNE: Journal économique et financierLe sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, le 16 septembre 2022, avait coupé une route majeure pour les exportations de gaz russe vers l'Europe.

