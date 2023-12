Retour à la normale pour les trains Eurostar après la grève surprise

Après la grève surprise qui a paralysé jeudi le Tunnel sous la Manche, les voyageurs tentaient ce vendredi de rejoindre Londres dans des trains supplémentaires mis en place par Eurostar, ou en autocar.La circulation des trains à grande vitesse Eurostar au départ de Londres, Paris et Bruxelles « est aujourd’hui (vendredi) revenue à la normale », a indiqué la compagnie, filiale de la SNCF, ce vendredi midi dans un message à l’AFP.

Huit trains ont été ajoutés entre vendredi et dimanche, soit plus de 10.000 sièges supplémentaires, dont certains restaient à prendre vendredi midi.Des moyens de transport alternatifs« L’objectif d’Eurostar aujourd’hui et pendant le week-end est de permettre aux gens de rentrer chez eux et de partir en vacances pour Noël », a indiqué la compagnie. Un total de 30 trains avait été annulés jeudi, laissant des milliers de voyageurs sans solution. Certains ont misé sur le car ou l’avion.« Tous nos bus étaient immédiatement complets une heure après l’annonce » de la grève, a affirmé l’opérateur Blablacar à l’AF





