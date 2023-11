Retour à Clairefontaine pour l'équipe de France et côté mode, c'est toujours mi-figue, mi-raisin. C’est finalement devenu une tradition chez GQ. À chaque rassemblement officiel de l’équipe de France à Clairefontaine, notre équipe mode se trouve prête à actualiser Twitter à la minute près afin de découvrir ce que les Bleus ont préparé côté mode.

Cette fois-ci, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et leurs compères se sont retrouvés pour préparer les matchs contre Gibraltar et contre la Grèce en vue de rejoindre l’Euro 2024. L’occasion pour nous de se pencher sur la garde-robe de l’équipe de France pour cet exercice presque devenu semblable aux tunnels fits de la NBA. Décryptage en images du moins bon au plus stylé. France's forward Olivier Giroud arrives in Clairefontaine-en-Yvelines on November 13, 2023 as part of the team's preparation for the upcoming UEFA Euro 2024 football tournament qualifying matche





🏆 17. GQ_France » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

France-Ecosse: la composition des Bleus, avec Giroud et Dembélé de retourDidier Deschamps a décidé d’effectuer quatre changements dans son onze de départ en vue du match amical disputé ce mardi à Lille contre l’Ecosse. En attaque, le duo Dembélé-Giroud accompagnera le capitaine Kylian Mbappé.

La source: RMCsport - 🏆 17. / 67,76 Lire la suite »

Équipe de France: le bizuth Zaïre-Emery est arrivé à ClairefontaineLe petit nouveau de l’équipe de France, âgé de 17 ans, a débarqué tout sourire ce lundi pour le début du rassemblement des vice-champions du monde.

La source: Le_Figaro - 🏆 17. / 67,76 Lire la suite »

Football : un Kylian Mbappé de retour en forme avec les Bleus avant d'affronter l'ÉcosseQuatre jours après leur qualification pour l'Euro 2024 décrochée grâce à leur victoire face aux Pays-Bas (2-1), les Bleus de Kylian Mbappé jouent ce mardi soir en amical contre l'Écosse, elle aussi qualifiée pour le prochain championnat d'Europe. Et le Parisien de 24 ans semble particulièrement en forme.

La source: Europe1 - 🏆 17. / 67,76 Lire la suite »

Football: les Bleus sont de retour dans le Nord pour affronter l'ÉcosseVIDÉO - L'équipe de France de football est attendue ce mardi soir à Villeneuve-d'Ascq. Les Bleus affronteront l'Écosse.

La source: BFMTV - 🏆 17. / 67,76 Lire la suite »

Après la Coupe du monde, quand les Bleus vont-ils faire leur retour en Top 14 ?Éliminés en quarts de finale de la Coupe du monde, les Bleus vont en grande majorité être au repos jusqu'à début novembre. Mais certains, peu utilisés, devraient rejouer en Top 14 dès la 4e journée, le 29 octobre.

La source: lequipe - 🏆 17. / 67,76 Lire la suite »

RCT: les Bleus de retour à l'entraînementVIDÉO - Gros, Ollivon et Villière sont revenus sur la pelouse du RCT après avoir participé à la Coupe du monde de rugby. Ils préparent la rencontre contre Oyonnax, où ils seront potentiellement présents sur la feuille de match.

La source: BFMTV - 🏆 17. / 67,76 Lire la suite »