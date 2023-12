Retard dans la généralisation du tri des biodéchets en France

Ce devait être une révolution dans nos poubelles mais pour une bonne partie des Français, il faudra encore faire preuve de patience.2024, les communautés de communes doivent proposer à leurs administrés une solution pour trier leurs déchets alimentaires. Mais à quelques jours de l’échéance, seuls 20 millions de Français devraient y avoir accès, d’après une estimation de l’Agence de la transition écologique (Ademe). En cause, un vrai retard pris par les collectivités locales.

Pourtant, la généralisation du tri des biodéchets a été adoptée en… 2016. À ce moment, la loi prévoyait une généralisation du tri biodéchets à compter du 1er janvier 2025. En 2018, une directive adoptée au niveau européen a contraint la France à avancer la date d’un an. Cette directive a été transcrite dans la « loi anti-gaspillage pour une économie circulaire » (Agec) en 2020. Cinq ans plus tard donc, le retard apparaît comme difficilement acceptable pour les associations environnementales. À leurs yeux, le temps pour la mise en œuvre était largement suffisan





