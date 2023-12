Résumé de l'épisode du vendredi 29 décembre 2023 d'Ici tout commence

Dans cet épisode d'ITC, l'inspecteur du Prix Vatel félicite la brigade tandis que Jim fait une déclaration à Jasmine. Olivia demande à Lionel de parler à un groupe d'élèves de son projet avec la cheffe Vaton et de leur concocter un petit exercice de son choix. Jim et Jasmine se retrouvent contraints à travailler ensemble et un nouveau trouble s'installe entre eux.





