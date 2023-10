Résultats EuroMillions: le tirage du 27 octobre 2023

Comme chaque semaine, la Française des Jeux propose deux tirages de l’Euromillions. Le second tirage a donc été organisé ce vendredi 27 octobre. Pour jouer à l’EuroMillions, il vous suffit de remplir une grille à 2,50 euros en cochant 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 étoiles.

Vous pouvez aussi opter pour la grille multiple, qui vous donne la possibilité de jouer jusqu’à 10 numéros et/ou 12 étoiles par grille. Le prix de la grille multiple dépend du nombre de numéros et d’étoiles choisis. Plus vous jouez de numéros, plus le prix augmente. Par exemple, en jouant 6 numéros et 2 étoiles, votre grille reviendra à 15 euros. Néanmoins, cette façon de jouer maximise vos chances de gagner.

