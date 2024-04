Résultat net de Société Générale en hausse de 37% en 2023

Société Générale a enregistré une hausse de 37% de son résultat net en 2023, atteignant 2,5 milliards d'euros. L'année a été marquée par une transition et une transformation, avec une nouvelle direction générale et une nouvelle feuille de route stratégique. Les performances de la banque de détail ont reculé tandis que celles de la banque d'investissement ont été plus résistantes.

