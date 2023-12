Restrictions sur l'avortement en Russie

En phase avec la doctrine toujours plus conservatrice de Vladimir Poutine, une multitude de régions russes ont commencé cet hiver à restreindre l'accès à l'avortement dans les cliniques privées. Elles ont aussi rendu les contraceptifs d'urgence plus difficiles à obtenir. Les autorités sanitaires ont pour leur part demandé aux médecins des établissements publics de faire tout ce qu'ils peuvent pour dissuader les femmes d'y avoir recours.

Alors que la Russie bolchévique a été le premier pays au monde à dépénaliser l'avortement en 1920, le Kremlin se rapproche lui pas-à-pas de la ligne anti-IVG portée par l'Eglise orthodoxe. M. Poutine s'est fait lui l'apôtre des familles nombreuses au nom de "valeurs traditionnelles" et patriotiques, mêlant morale et problèmes démographiques pour justifier ses positions, tout en présentant la Russie comme le contre-poids à un Occident décadent car féministe et tolérant à l'égard des LGBT+





Midilibre » / 🏆 16. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Russie : Vladimir Poutine se présente à l'élection présidentielle de mars 2024Le chef de l'Etat russe, qu'une révision constitutionnelle de 2020 autorise à être candidat encore en 2024 et 2030, peut théoriquement se maintenir au Kremlin jusqu'en 2036.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Vladimir Poutine annonce sa candidature pour un cinquième mandatVladimir Poutine, le président russe, a annoncé ce vendredi être candidat pour un cinquième mandat à la présidentielle du 17 mars. Président de 2000 à 2008, puis de nouveau depuis 2012, Vladimir Poutine avait mené en 2020 une révision constitutionnelle l’autorisant à être candidat encore en 2024 et 2030.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine participera mercredi au sommet virtuel du G20LE POINT SUR LA SITUATION - Visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine ne se déplace plus que très rarement à l'étranger.

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Napoléon, Hitler et Poutine : des impérialistes revanchards ?Un livre compare Napoléon Bonaparte à Hitler et Poutine, les décrivant comme des impérialistes revanchards. L'auteur explique les similitudes entre ces trois figures historiques.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale, Vladimir Poutine ne se déplace plus que très rarement à l'étrangerConflit Hamas-Israël : Tsahal annonce la découverte d’un tunnel long de 55 mètres sous l'hôpital al-ShifaLe président de la République a précisé que les hôpitaux français pouvaient accueillir une cinquantaine d’enfants blessés ou malades venant de Gaza. Conflit Israël-Hamas: plusieurs milliers de personnes participent à la marche silencieuse lancée par le monde de la culture à Paris 600 personnalités du monde de la culture sont à l’initiative de cette «marche silencieuse», au lendemain de nouvelles manifestations.a classé les meilleures villes d'Espagne où s’installer quand on est un actif, un étudiant ou un retraité français.Simple demande d’explication ou véritable remise en cause d’une déclaration, nous vous aiguillons pour faire face aux demandes du fisc.Un adolescent est décédé après avoir reçu des coups de couteau. Au total, les affrontements ont fait au moins neuf blessés, dont deux en urgence absolue

La source: Le_Figaro - 🏆 15. / 73 Lire la suite »

Une Grande histoire de la Russie et de ses voisinsFrançois Reynaert, journaliste de L’Obs, présente son livre sur l'histoire de la Russie et de ses pays voisins, mettant en lumière les racines historiques des névroses russes.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »