Le lundi de Pâques est toujours exceptionnel et de tradition pour les trois évêques des diocèses Agen, Périgueux et Cahors. En ce 1er avril lundi de Pâques, le père Mathias de Prayssac a fait le choix de l’ église de Pestillac , à Montcabrier, qui n’est pas souvent ouverte et aussi est située au plus proche de Lavaur (Dordogne), où en fin de journée les trois évêques se sont retrouvés à la Fontaine des trois évêques étant l’ancienne limite des trois diocèses.

Dès 9 heures ce lundi, les fidèles, et ils étaient nombreux, sont arrivés à Pestillac. Jean-Pierre Alaux, délégué territorial de la Fondation du patrimoine, nous a fait part d’une souscription lancée pour recueillir des fonds pour la restauration de l’église de Pestillac. Cette église romane date du XIIe siècle. Le clocher est lézardé sur deux faces qu’il convient de colmater, la toiture et la nef faite de tuiles mécaniques s’affaissent et doivent être remplacées, de même la toiture du clocher a besoin d’une réfection complèt

Lundi De Pâques Église Pestillac Restauration Souscription

