Restauration collective XXL et qualité des plats : un défi pour toutes les villes

Allier restauration collective XXL et qualité des plats : l’équation, complexe, se pose à toutes les villes, de quelque taille que ce soit. Pour des questions de coût, la « mode » est aux cuisines centrales aux dimensions parfois imposantes. À ce stade, Nantes mitonne près de 15 000 repas par jour, à partir de sa cuisine centrale, à destination de ses 90 restaurants scolaires en régie.

Cela n’empêche pas l’équipe en place d’afficher une politique ambitieuse, ainsi que le défend la Ville, qui rappelle que les installations culinaires ont obtenu le niveau 1 du label « En cuisine », cahier des charges dédié...

Travaux de restauration d'un cours d'eau à Saint-Étienne-en-CoglèsDes travaux importants ont été réalisés sur le ruisseau des Coursières à Saint-Étienne-en-Coglès pour lui redonner son lit naturel. Les travaux ont consisté à déplacer de la terre, recréer les caractéristiques naturelles du ruisseau et créer une mare pour l'eau pluviale. Des haies ont également été replantées sur le site. Lire la suite ⮕

Restauration du château de Précy-sur-Marne : un travail de titanLe château de Précy-sur-Marne, où François Isigna a imposé l'écriture des actes de justice en français en 1539, a été restauré après des années d'abandon. Les 600 compagnons ont réalisé un travail impressionnant pour restaurer le toit, le plancher, les fenêtres et les murs. Lire la suite ⮕

La Brocante Verte : une collecte de plantes et de pots dans les cimetières de NantesDurant la Toussaint, la Brocante Verte permet de récupérer les plantes défraîchies et les pots non cassés dans les cimetières de Nantes . En 2022, 70 plantes et 300 pots ont été collectés. La collecte est relancée cette année du 15 octobre au 15 novembre 2023. Lire la suite ⮕

Manifestation de soutien au peuple palestinien à Paris malgré l'interdictionMalgré l'interdiction et la menace de verbalisation, une importante foule s'est formée à la place du Châtelet à Paris en soutien au peuple palestinien. La Préfecture de Police a fermé plusieurs accès à la station de métro Châtelet par mesure de sécurité. Le rassemblement statique s'est ensuite transformé en manifestation, entraînant l'intervention des CRS. Lire la suite ⮕

