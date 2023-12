Restau ou dîner entre amis : comment limiter les risques ?

C’est bien connu, la grossesse a tendance à augmenter l’appétit. Le tout sans culpabiliser car bien manger est nécessaire au développement de bébé. Miam, miam ! Mais pas si vite : un grand nombre d’aliments sont à proscrire quand on est enceinte. Et pour se préserver, mieux vaut se renseigner et appliquer à la lettre les consignes diététiques de son médecin. La chantilly intègre la catégorie des aliments à éviter quand on est enceinte. Vous pouvez donc toujours en ajouter sur vos desserts.

Néanmoins, vous ne pouvez consommer que de la chantilly qui contient de la crème pasteurisée. La pasteurisation consiste à chauffer (au-delà de 60 °C) un liquide fermentescible et à le refroidir brusquement, de manière à détruire un grand nombre de germes pathogènes. En effet, pendant la grossesse, certaines bactéries (comme Escherichia coli) peuvent être dangereuses pour le fœtus. Ainsi tous les produits laitiers consommés pendant la grossesse doivent être pasteurisés afin d’éviter la toxi-infection





Sante_Magazine » / 🏆 81. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Attaqués mais combatifs, les maires réunis à ParisSelon le ministère de l’Intérieur, les agressions envers les élus sont passées de 2 265 l’an dernier à 2 387 au 12 novembre, ce qui devrait se traduire par une hausse de 15% en 2023.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Amazon Echo Auto 2 : un effort réel, mais peut-être pas suffisantL’année dernière, Amazon lançait l’Echo Auto pour apporter Alexa dans toutes les automobiles. Alors que le constructeur et son assistant vocal sont très bien implantés dans nos domiciles, il est totalement absent de nos voitures. Difficile à accepter pour le géant américain, surtout quand Apple et Google se sont imposés dans nos véhicules via Apple CarPlay et Android Auto. Le test de l’Amazon Echo Auto ne nous avait pas enthousiasmés. Ici, la marque semble avoir écouté les nombreuses critiques émises par les journalistes et les utilisateurs pour concevoir son nouvel Echo Auto 2. Comme nous allons le voir, l’effort est réel, mais peut-être pas suffisant pour rendre ce produit indispensable. Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Gibraltar : à la mi-temps, les Bleus explosent Gibraltar mais ont perdu Zaïre-Emery sur blessurePour la neuvième et avant-dernière journée des Qualifications à l'Euro 2024, l'équipe de France accueille Gibraltar à l'Allianz Riviera de Nice, ce samedi 18 novembre.

La source: Midilibre - 🏆 16. / 71 Lire la suite »

Des progrès à la COP28, mais 'pas assez vite''Il nous reste moins de trois jours': malgré des 'progrès', le président de la COP28 a solennellement appelé samedi soir les pays à s'émanciper de leurs propres intérêts pour parvenir à un accord capable de juguler le changement climatique.

La source: Boursorama - 🏆 38. / 63 Lire la suite »

Huit Français sur dix ont accès à la fibre, mais qu'en est-il des autres ?Le gouvernement français prévoit d'étendre les subventions pour l'accès à Internet aux foyers qui ne sont pas encore éligibles à la fibre. Cette mesure vise à favoriser l'aménagement du territoire et sera mise en place au début de l'année prochaine.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Les restaurants-concert jazzy : quand la musique s'invite à tableDans ces repères feutrés où l’on mange aussi bien que l’on s’ambiance, il n’est pas question de danser sur les tables, ni de s’égosiller sur des tubes de karaoké, mais plutôt de dîner au rythme de performances musicales live qui s’apprécient avec les oreilles, mais aussi avec les yeux.

La source: grazia_fr - 🏆 45. / 59 Lire la suite »