Responsabilités partagées dans l'accident du TGV Est

En jeans et pull noirs, le cheminot insiste sur son rôle de simple 'exécutant' qui n'a fait que suivre les consignes de vitesse et de freinage données par Francis L., le cadre traction (CTT), également présent dans la cabine de pilotage de la rame d'essai du TGV Est. Mardi, lors de la précédente audience, Francis L. avait rappelé qu'il devait lui-même respecter les consignes du chef d'essais, un ingénieur de Systra, la société maître d'oeuvre des essais, qui a trouvé la mort dans l'accident.

Sur les bancs des parties civiles, certains ne cachent pas leur agacement face à ce délitement des responsabilités des uns et des autres. Denis T., Francis L. et Philippe B., technicien de Systra chargé de renseigner le conducteur sur les particularités de la voie - qui doit être entendu vendredi - sont poursuivis pour homicides et blessures involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurit

Accident TGV Est Responsabilités Cheminot Consignes

