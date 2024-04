Réquisition de prison pour un ex-policier et son complice dans une affaire de séquestration et de vol

Malgré les dénégations de l’ex-policier, le procureur a estimé qu’il était « l’auteur principal des faits » et a décrit un « scénario prémédité, organisé ». Il a requis quatre ans de prison dont deux avec sursis Le parquet a requis jeudi quatre ans de prison dont deux années de sursis contre un ancien policier et un an ferme à l’encontre d’un complice jeudi au procès à Bobigny de la séquestration et du vol d’une femme en 2015.

En mars 2015, la jeune femme de 19 ans se fait arrêter par une voiture de police banalisée qui la suit. Trois hommes se présentant comme policiers, brassards aux bras, l’interpellent et l’amènent pour une fausse perquisition de son domicile au Raincy (Seine-Saint-Denis

Ex-Policier Complice Séquestration Vol Procès Prison Sursis

